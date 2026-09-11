Дачникам объяснили, как выгнать с участка кротов, змей, мышей и крыс, чтобы не убивать их
Появление на участке кротов, змей, мышей или крыс не всегда означает, что нужно сразу прибегать к радикальным методам. Часто животных можно отпугнуть или сделать участок для них менее привлекательным, не причиняя вреда. Об этом заявил «Газете.Ru» профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.
По его словам, кроты не стремятся к урожаю, их цель — дождевые черви и личинки насекомых, служащие им пищей. Плодородная почва, богатая кормовой базой, делает участок привлекательным для кротов. Полностью избавиться от них сложно, но можно снизить их комфорт на территории. В этом помогают специальные вибрационные отпугиватели, регулярное скашивание травы и поддержание порядка.
Змеи редко появляются рядом с людьми без причины и стараются избегать контактов. Их привлекают густые заросли, строительный мусор, дрова, камни и большое количество грызунов. Регулярное скашивание травы, уборка захламленных мест и контроль численности мышей снижают вероятность их появления, отметил специалист.
Мыши и крысы появляются там, где есть доступ к пище. Оставлять корм, зерно, бытовые отходы, остатки урожая и незакрытые компостные кучи — значит создавать для них идеальные условия. Чтобы предотвратить их появление, продукты следует хранить в закрытых контейнерах, своевременно вывозить мусор и не оставлять корм.
Если животные уже поселились на участке, лучше использовать гуманные методы отпугивания и живоловушки, позволяющие поймать зверьков без травм и выпустить их в подходящем месте, добавил Ларионов.
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