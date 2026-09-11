Дачникам объяснили, как выгнать с участка кротов, змей, мышей и крыс, чтобы не убивать их

11 сентября 2026, 11:34

Профессор Ларионов: не стоит убивать кротов и змей — они важны для экосистемы

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Появление на участке кротов, змей, мышей или крыс не всегда означает, что нужно сразу прибегать к радикальным методам. Часто животных можно отпугнуть или сделать участок для них менее привлекательным, не причиняя вреда. Об этом заявил «Газете.Ru» профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.