Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве

11 сентября 2026, 09:37

Синоптик Тишковец: Выходные в Москве будут облачными и теплыми

Фото: iStock/nantonov

В субботу и воскресенье, 12 и 13 сентября, в Москве будет облачно и достаточно тепло. Об этом в личном блоге сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.