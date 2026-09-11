Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве
В субботу и воскресенье, 12 и 13 сентября, в Москве будет облачно и достаточно тепло. Об этом в личном блоге сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, выходные обещают быть комфортными. В субботу атмосферное давление слегка повысится. Синоптик прогнозирует облачную погоду с прояснениями и небольшим риском осадков, особенно в Подмосковье, где возможен локальный дождь. Ночами температура опустится до +9-12°C, а днём поднимется до +16-19°C.
В ночь на 13 сентября небо прояснится, и температура опустится до +6-9°C. В низинах может образоваться туман, ухудшающий видимость до менее одного километра, отметил специалист. Днём, с приближением циклона, небо станет пасмурнее, но на западе и севере Московской области осадков не ожидается. Температура поднимется до +16-19°C, что на три градуса выше нормы, заключил Тишковец.
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