Дачникам Подмосковья раскрыли главный секрет недели
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что потепление в Подмосковье создает хорошие условия для рассады и цветов. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, кратковременные дожди не навредят посадкам. Дневные и ночные показатели уверенно идут вверх, поэтому владельцам участков не стоит переживать. До конца недели столбики термометров, по предварительной оценке, поднимутся до «плюс 21–26 градусов». Осадки пройдут местами и быстро сменятся теплой погодой.
Такая обстановка обычно помогает молодой зелени быстрее крепнуть и легче переносить перепады влаги. Садоводам все же стоит следить за состоянием почвы, вовремя рыхлить грядки и не забывать про умеренный полив.
