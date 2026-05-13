Журналисты узнали о многомиллионных долгах мужа Виктории Дайнеко
Бизнесмен и муж певицы Виктории Дайнеко Беркели Овезов имеет задолженность почти в 6 миллионов рублей, в том числе по неоплаченным кредитам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Согласно полученной информации, с 2024 года в отношении Овезова возбудили шесть исполнительных производств. Три из них, открытые в 2025 году, пришлось прекратить, так как приставы не смогли обнаружить активы должника.
Сейчас с супруга Дайнеко принудительно взыскивают 2,3 миллиона рублей по «иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц», а также 3,3 миллиона рублей по кредитам.
Кроме того, в апреле ФССП возбудила еще одно исполнительное производство на сумму 4 тысячи рублей по «задолженности по исполнительному документу». Речь идет о взыскании налогов и сборов.
