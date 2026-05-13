Цена вопроса: почему россияне выбирают нелегальное такси вместо официальных агрегаторов?
Количество неофициальных чатов для заказа такси в мессенджерах за последние два года увеличилось втрое и превысило 11 тысяч. Об этом пишет газета «Известия».
Нелегалы активно применяют схему в Telegram и других мессенджерах. В них водители предлагают перевозки по ценам ниже, чем у официальных агрегаторов. На постоянной основе услугами нелегальных перевозчиков уже пользуются свыше 22 миллионов россиян.
Политолог Павел Склянчук отметил, что цифровые платформы существенно повысили прозрачность отрасли, вытеснив криминал из сферы такси. Однако смещение части перевозок в теневой сегмент вне зоны контроля агрегаторов и государства вновь создает предпосылки для правонарушений.
Эксперты связывают рост популярности «серых» чатов со стремлением пассажиров сэкономить на поездках из-за общего повышения цен на услуги легального такси. При этом заметно увеличивается число жалоб на качество и безопасность таких перевозок.
