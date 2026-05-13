Режиссер Люк Бессон может оказаться на скамье подсудимых по делу об изнасиловании

AFP: режиссер Люк Бессон может оказаться на скамье подсудимых

Люк Бессон (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Прокуратура при Апелляционном суде Франции подала ходатайство о возобновлении расследования в отношении режиссера Люка Бессона. Актриса Сэнд Ван Рой обвиняла кинематографиста в изнасиловании, сообщает агентство AFP.