Режиссер Люк Бессон может оказаться на скамье подсудимых по делу об изнасиловании
Прокуратура при Апелляционном суде Франции подала ходатайство о возобновлении расследования в отношении режиссера Люка Бессона. Актриса Сэнд Ван Рой обвиняла кинематографиста в изнасиловании, сообщает агентство AFP.
Ключевым основанием для пересмотра дела стали результаты анализа образцов ДНК, обнаруженные на предмете одежды заявительницы. Исследование провела голландская лаборатория. При этом прокуратура уточняет, что новые обстоятельства касаются исключительно пересмотра решения о прекращении следствия.
В мае 2018 года 28‑летняя актриса Сэнд Ван Рой подала жалобу в полицейский комиссариат Парижа. По ее словам, Бессон подсыпал наркотики в чай, а после того, как она потеряла сознание, совершил преступление сексуального характера. Однако токсикологический анализ крови женщины дал отрицательный результат. Адвокат режиссера Тьерри Марембер утверждает, что судебные органы в общей сложности четыре раза отклоняли исковые жалобы актрисы.
