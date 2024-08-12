Дачникам подсказали необычный способ избавиться от проплешин в газоне

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Тиктокер и основатель приюта для собак Рики Тайс рассказал об основных причинах появления проплешин в газоне. Об этом сообщает издание Mirror.
Уточняется, что на появления проплешин в газоне влияет физическое повреждение, грибковые заболевания и засуха. Тайс поделился, что избавиться от них поможет обычная туалетная бумага.
Восстановить газон можно благодаря смеси воды, туалетной бумаги и семян травы. Большую миску необходимо наполнить водой, добавить в нее бумагу и большое количество семян для газона, после чего тщательно перемешать и получившуюся кашицу уложить поверх выгоревших на солнце участков газона.
Тайс показал, что всего через 3 дня сквозь смесь стала прорастать зеленая трава, а за 5 дней газон удалось восстановить полностью.
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Восстановить газон можно благодаря смеси воды, туалетной бумаги и семян травы. Большую миску необходимо наполнить водой, добавить в нее бумагу и большое количество семян для газона, после чего тщательно перемешать и получившуюся кашицу уложить поверх выгоревших на солнце участков газона.
Тайс показал, что всего через 3 дня сквозь смесь стала прорастать зеленая трава, а за 5 дней газон удалось восстановить полностью.
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Екатерина Коршунова