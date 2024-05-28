Юрист Асабина рассказала подмосковным дачникам, как избежать новых штрафов

Фото: iStock/Mkovalevskaya
Владельцам дачных участков, чтобы не платить штраф, придётся доказать безуспешные попытки борьбы с вредоносными сорняками. Об этом предупредила младший юрист группы «Яковлев и партнёры» Анастасия Асабина.
В Подмосковье 1 марта ввели новые штрафы за нескошенный борщевик, которые для физлиц варьируются от 20 до 50 тыс. рублей.
Помимо этого, дачникам грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток по статье КоАП за выращивание наркосодержащих растений. В список таких растений традиционно входят конопля, роза гавайская и шалфей предсказателей. А в этом году в него включили мак снотворный, а также ипомею трёхцветную, известную как вьюнок.
При этом за разведение более 10 этих растений, согласно статье Уголовного кодекса, можно лишиться свободы на срок до двух лет, а за их выращивание в особо крупном размере – до восьми лет.
Кроме того, предупредила Асабина, дачники, выращивающие картофель на продажу из собственных клубней, рискуют получить штраф до 500 рублей за нарушение правил производства семян сельскохозяйственных растений. Дело в том, что закон предписывает приобретать картофель для посева с целью продажи урожая в специальных магазинах.
Читайте также:
Россиянам назвали растения на участке, за которые могут оштрафовать или арестовать
Россиянам порекомендовали убрать некоторые растения с подоконников
Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин посоветовал, что делать с замёрзшими растениями
«Чтобы не подпасть под этот штраф, владельцу участка придется доказать, что он безуспешно пытался убрать вредоносный сорняк. Для этого необходимо иметь на руках договор, подписанный с компанией, проводившей обработку участка, а также акты выполненных работ», – пояснила юрист РИА Новости.
Помимо этого, дачникам грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток по статье КоАП за выращивание наркосодержащих растений. В список таких растений традиционно входят конопля, роза гавайская и шалфей предсказателей. А в этом году в него включили мак снотворный, а также ипомею трёхцветную, известную как вьюнок.
При этом за разведение более 10 этих растений, согласно статье Уголовного кодекса, можно лишиться свободы на срок до двух лет, а за их выращивание в особо крупном размере – до восьми лет.
Кроме того, предупредила Асабина, дачники, выращивающие картофель на продажу из собственных клубней, рискуют получить штраф до 500 рублей за нарушение правил производства семян сельскохозяйственных растений. Дело в том, что закон предписывает приобретать картофель для посева с целью продажи урожая в специальных магазинах.
Читайте также:
Россиянам назвали растения на участке, за которые могут оштрафовать или арестовать
Россиянам порекомендовали убрать некоторые растения с подоконников
Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин посоветовал, что делать с замёрзшими растениями
Лора Луганская