Подмосковных мотоциклистов призвали повременить с открытием сезона
Водителям мотоциклов не стоит обманываться первым весенним солнцем. Межсезонье ‒ самый коварный период, предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
Там посоветовали не рисковать собой и окружающими ради нескольких дней «раннего старта».
«Выгонять байк ещё рано: дорога не прогрета, сцепление минимальное. Оставьте технику в гараже до настоящего тепла. Помимо этого, не спешите с переобувкой. Календарная весна не означает весну на дорогах, ночные заморозки пока сохраняются. Это значит, что зимние шины ‒ ваш главный залог безопасности», ‒ подчеркнули в ведомстве.В подмосковной ГАИ посоветовали дождаться устойчивых плюсовых температур ‒ выше +7°C не только днём, но и ночью.