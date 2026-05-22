Дачникам раскрыли, кому грозит штраф за выращивание картофеля
Выращивание картофеля для себя не грозит штрафами, а вот продажа урожая без соблюдения правил может привести к административной ответственности. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
Для продажи картофеля дачник должен использовать только сертифицированные семена и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Нарушение правил реализации семян (статья 10.12 КоАП) влечёт за собой штраф в размере от 300 до 500 рублей. Если же дачник занимается незаконной предпринимательской деятельностью без регистрации (статья 14.1 КоАП), ему грозит штраф от 500 до 2000 рублей, пояснила эксперт.
По словам Леоновой, эти вопросы находятся в ведении Россельхознадзора. Пока что случаи привлечения дачников к ответственности по этим статьям редки, но теоретически такая возможность существует, добавила она.
