Дачникам рассказали об освобождении от налога на имущество
Российским дачникам рассказали, когда они освобождаются от налога на имущество. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, передает РИА Новости.
Свищев пояснил, что государство предоставляет каждому владельцу налоговый вычет в размере 50 квадратных метров. Это означает, что если площадь имущества превышает эту цифру, налог взимается только с оставшейся части. Таким образом, если у вас есть небольшой садовый домик или старая дача, вы, вероятно, полностью освобождены от уплаты налога на имущество, отметил депутат.
Свищев добавил, что пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, а также ветераны боевых действий не платят налог на землю за участки площадью до шести соток. Он начисляется только в том случае, если участок превышает этот размер, заключил парламентарий.
