В Госдуме опровергли информацию о новых запретах для дачников с 1 сентября

18 августа 2025, 05:16

Фото: iStock/Mkovalevskaya

Поправки в закон о садоводстве, которые вступают в силу 1 сентября 2025 года, носят исключительно уточняющий характер и не содержат новых запретов. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.





Депутат прокомментировала появившиеся сообщения о том, что с сентября дачникам будет запрещено зарабатывать на своих участках, открывая хостелы, автосервисы или торговые точки. Оглоблина подчеркнула, что любая предпринимательская деятельность на садовых и огородных участках была законодательно запрещена еще с 1 января 2019 года.





«Изменения, вступающие 1 сентября 2025 года, носят уточняющий характер и направлены на приведение закона в соответствие с Земельным, Градостроительным, Лесным кодексами и рядом федеральных законов», — подчеркнула она.