Дачникам рассказали, что уже можно высадить в открытый грунт в ближайшие выходные

27 апреля 2026, 18:17

Депутат Чаплин: В открытый грунт можно уже высаживать редис и зелень

На предстоящих выходных в открытый грунт уже можно будет высаживать редис, зелень, горох и морковь. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.





Напомним, 3 и 4 мая в столичном регионе прогнозируется до +20°C. При такой температуре можно высаживать культуры, устойчивые к перепадам температур, которые до наступления устойчивого потепления дадут урожай.





«Редис — холодостойкая культура, всходы выдерживают заморозки до -3…-4°C. Оптимальная температура для прорастания семян — около +12°C, а для формирования корнеплодов — +14…18°C. При температуре выше +20°C редис может пойти в стрелку», — рассказал Life.ru Чаплин.