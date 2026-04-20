Дачникам рассказали, как подготовить рассаду к высадке в грунт
Перед высадкой в грунт рассаду необходимо закалить и хорошо полить до перевозки на дачу. Такой совет дала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
По ее словам, закаливать рассаду можно начинать уже сейчас, чтобы после высадки она была готова к температурным перепадам. Для этого стоит ежедневно на 15 минут приоткрывать балконную дверь или окно в комнате, где стоят растения. Через пять дней время можно увеличить до 30 минут. При температуре выше 12 градусов рассаду лучше выносить на балкон на два часа.
«Уже в мае можно везти растения на дачу до высадки, держать все нужно на закрытой веранде. Часто советуют оставлять рассаду уже прямо в теплице, однако не рекомендую так делать, потому что в ней ночью окажется практически так же холодно, как и на улице. Поэтому есть риск все погубить», — отметила Воронова в разговоре с Москвой 24.
Она также посоветовала опрыскать рассаду специальными иммуномодуляторами, чтобы активизировать естественные защитные механизмы и повысить их устойчивость. Кроме того, растения необходимо обильно полить за два-три часа до перевозки их на дачу и перед высадкой. Это, по словам эксперта, поможет им легче пережить стресс и прижиться в новых условиях.
Тем временем ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Софья Свечникова в беседе с RT рассказала, что на участке для ИЖС собственник может размещать дом, гараж и хозпостройки, а также выращивать сельскохозяйственные культуры.
«Теплицы с помидорами, рассадой, зеленью, ягодами и иными культурами на таком участке допустимы, если соблюдены параметры застройки, отступы и местные правила землепользования и застройки», — отметила она.
Однако небольшой курятник на участке ИЖС попадает в зону правового риска, предупредила Свечникова.