Дачникам рассказали, как подготовить рассаду к высадке в грунт

20 апреля 2026, 15:56

Садовод Вопонова: Перед высадкой в грунт рассаду необходимо закалить

Перед высадкой в грунт рассаду необходимо закалить и хорошо полить до перевозки на дачу. Такой совет дала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.





По ее словам, закаливать рассаду можно начинать уже сейчас, чтобы после высадки она была готова к температурным перепадам. Для этого стоит ежедневно на 15 минут приоткрывать балконную дверь или окно в комнате, где стоят растения. Через пять дней время можно увеличить до 30 минут. При температуре выше 12 градусов рассаду лучше выносить на балкон на два часа.





«Уже в мае можно везти растения на дачу до высадки, держать все нужно на закрытой веранде. Часто советуют оставлять рассаду уже прямо в теплице, однако не рекомендую так делать, потому что в ней ночью окажется практически так же холодно, как и на улице. Поэтому есть риск все погубить», — отметила Воронова в разговоре с Москвой 24.

