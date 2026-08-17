Дачникам рассказали, как бороться со слизнями на участке
Журналист-натуралист Хабургаев: важно контролировать число слизней на участке
Во избежание массового появления испанских слизней на участке важно вовремя косить траву, поскольку густая и влажная растительность является максимально комфортным условием для этих вредителей. Об этом рассказал журналист-натуралист Александр Хабургаев.
В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что с территории также стоит убрать различные доски и кирпичи, которые могут служить укрытием для слизней. Кроме того, можно сделать ловушку из замоченной в пиве или воде старой телогрейки, которую можно положить рядом с грядками.
«Когда будет подниматься солнце, слизни спрячутся под эту телогрейку. И вот тогда можете собрать всех моллюсков и избавиться от них. Можно сделать крепкий раствор воды с уксусом и разбрызгать его на слизней — эта смесь их растворит», — уточнил Хабургаев.
Он добавил, что с вредителями можно бороться с помощью магазинных химических средств. Также важно поддерживать участок в порядке и не допускать складирования различного мусора, заключил специалист.
При этом испанские слизни при массовом распространении способны нанести серьезный ущерб урожаю, особенно капусте, салату, клубнике, кабачкам и огурцам. Об этом предупредил в беседе с RT профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета «РОСБИОТЕХ» Максим Ларионов.
«При этом утверждать, что слизни способны полностью уничтожить весь урожай за определенное количество дней, было бы некорректно. Масштаб и скорость повреждений зависят от численности вредителей, площади участка, набора выращиваемых культур и погодных условий», — объяснил он.
Слизни проявляют наибольшую активность в ночное время и при высокой влажности. В этот период вредители могут существенно повредить молодые растения всего за несколько ночей. При этом взрослые и более крепкие растения имеют больше шансов на выживание. В этой связи Ларионов посоветовал своевременно контролировать численность слизней на участке с помощью ручного сбора и других разрешенных средств борьбы с ними.