Дачникам рассказали, как бороться со слизнями на участке

17 августа 2026, 13:05

Журналист-натуралист Хабургаев: важно контролировать число слизней на участке

Фото: iStock/tepic

Во избежание массового появления испанских слизней на участке важно вовремя косить траву, поскольку густая и влажная растительность является максимально комфортным условием для этих вредителей. Об этом рассказал журналист-натуралист Александр Хабургаев.





В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что с территории также стоит убрать различные доски и кирпичи, которые могут служить укрытием для слизней. Кроме того, можно сделать ловушку из замоченной в пиве или воде старой телогрейки, которую можно положить рядом с грядками.





«Когда будет подниматься солнце, слизни спрячутся под эту телогрейку. И вот тогда можете собрать всех моллюсков и избавиться от них. Можно сделать крепкий раствор воды с уксусом и разбрызгать его на слизней — эта смесь их растворит», — уточнил Хабургаев.

«При этом утверждать, что слизни способны полностью уничтожить весь урожай за определенное количество дней, было бы некорректно. Масштаб и скорость повреждений зависят от численности вредителей, площади участка, набора выращиваемых культур и погодных условий», — объяснил он.