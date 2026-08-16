Россиянам объяснили, как избавиться от леопардовых слизней с помощью ловушек
Председатель «Садоводов России» Андрей Туманов рассказал, как дачники могут почти полностью уничтожить леопардовых слизней на участке. Для этого нужно регулярно использовать ловушки из подручных материалов, банки с водой и золу.
В беседе с «Абзацем» специалист пояснил, что слизни не опасны для человека, но вредят урожаю. Первым делом, по его словам, владельцам участков следует убрать весь мусор — там беспозвоночные размножаются активнее всего.
«Ловушки из тех же досок можно усовершенствовать, поставив под неё консервную банку с водой, чтобы создать там влажную среду. Это слизням очень понравится. На запах хмельных напитков слизни способны прийти даже с соседнего участка: половина потонет, половину вы поймаете. Зола в борьбе с ними тоже очень хорошее средство, но не как ядохимикат», — отметил садовод.Туманов пояснил, что зола раздражает брюхоногих моллюсков щёлочью: они теряют слизь и гибнут. Эксперт подчеркнул: борьба требует регулярности. При сильном засилье слизней специалисты советуют применять химикаты, но с осторожностью — они токсичны для теплокровных животных.