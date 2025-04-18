Дачникам рассказали, как эффективно бороться с борщевиком

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При обнаружении борщевика на дачном участке необходимо срочно его уничтожать. Об этом рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Если борщевик появился на дачном участке, необходимо немедленно принять меры для его уничтожения. Мелкие растения можно выкапывать с корнем, обязательно используя защитную одежду и перчатки», — пояснил Чаплин в беседе с NEWS.ru.
При этом он подчеркнул, что для уничтожения крупных зарослей необходимо регулярно скашивать растения и обработать их гербицидами.
Депутат добавил, что для эффективной борьбы с борщевиком необходимы комплексный подход и взаимодействие дачников с местными властями. Также необходимо привлекать соответствующих специалистов, которые умеют и знают, как избавиться от ядовитого растения.
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