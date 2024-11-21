В Подмосковье в 2025 году от борщевика обработают более 23 тыс. га

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Подмосковье сформировали план обработки от борщевика Сосновского на 2025 год. Всего планируется обработать более 23 тыс. га, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Ежегодно на всей территории Подмосковья ведётся борьба с этим сорняком. В будущем году в 46 муниципалитетах запланировано обработать 23,4 тыс. га. Борщевик Сосновского – многолетнее растение, способное вырастать до трёх метров. В период с марта по сентябрь он представляет опасность для человека. Сок борщевика содержит эфирные масла, которые при контакте с кожей вызывают ожоги», – говорится в сообщении.Как рассказали в министерстве, специалисты проводят обработку в защитных костюмах, перчатках, резиновых сапогах, защищая при этом лицо, глаза и органы дыхания.
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Лора Луганская