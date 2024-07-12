В Госдуме предложили штрафовать губернаторов за неуничтоженный борщевик

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В Государственной думе РФ планируют начать штрафовать глав регионов за упущения в борьбе с борщевиком. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение нижней палаты парламента фракцией ЛДПР.
Об этом сообщает «Парламентская газета». По словам одного из авторов инициативы заместителя председателя думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, в последние годы во многих регионах страны выявляется всё больше случаев массового зарастания сельскохозяйственных земель сорными растениями, в том числе борщевиком, который очень быстро разрастается, а его семена способны храниться в почве годами.
В то же время, действующим законодательством штрафы за недостаточную борьбу с борщевиком Сосновского предусмотрены только для граждан и юридических лиц. Авторы законопроекта считают, что ответственность за вовремя не уничтоженный юборщевик должна возлагаться также и на органы местной власти.
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Александр Бойцов