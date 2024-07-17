Юрист Рыбченко раскрыл, куда жаловаться на заросли борщевика

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Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко заявил, что при наличии зарослей борщевика на каком-либо участке привлечь к ответственности за сорняки его владельца можно с помощью обращений в администрацию муниципального образования.
Специалист напомнил, что за заросли борщевика на своём садовом участке владелец может получить штраф до 5 тыс. рублей.
А в Роскачестве рассказали, что для того, чтобы вернуть деньги при уже оплаченном штрафе, необходимо получить квитанцию, подтверждающие оплату.
Ранее в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили о том, что жильцам по закону запрещено курить в лифтах и местах общего пользования многоквартирных домов.
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«Если вы увидели заросли борщевика на чьём-либо участке, для привлечения к ответственности можно обратиться в администрацию муниципальных образований. Если борщевик растёт в поле за посёлком – вопрос, кто собственник: либо это частное лицо (и привлекать нужно его), либо если участок государственный, то жаловаться в областную администрацию», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Рыбченко.
А в Роскачестве рассказали, что для того, чтобы вернуть деньги при уже оплаченном штрафе, необходимо получить квитанцию, подтверждающие оплату.
«Такую квитанцию можно запросить на сайте «Госуслуги» или у банка, через который вы переводили деньги. Далее необходимо обратиться к соответствующему администратору доходов бюджета (как правило, в то учреждение, которое приняло решение о назначении административного штрафа) и заполнить заявление о возврате денежных средств», — порекомендовали в беседе с RT специалисты.
Ранее в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили о том, что жильцам по закону запрещено курить в лифтах и местах общего пользования многоквартирных домов.
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Мелисса Тимофеева