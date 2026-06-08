Дачникам рассказали, как избавиться от мышей на даче и не убить своих питомцев

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Ветврач Фроленко предупредила об опасности средств от грызунов для кошек и собак
Ветеринарный врач Елена Фроленко (компания SUPERPET) предупредила, что средства против грызунов смертельно опасны для кошек и собак. Специалист посоветовала использовать безопасные альтернативы.
В беседе с «Газетой.Ru» врач пояснила, что основную угрозу создают родентициды, антикоагулянтные яды, препараты с брометалином, фосфиды и зерновые приманки с ароматизаторами.
«Даже небольшое количество яда может вызвать тяжёлое внутреннее кровотечение, поражение печени и нервной системы. Опасен не только прямой контакт с ядом. Кошка или собака могут пострадать, если съедят уже отравленного грызуна», — отметила эксперт.Фроленко дала совет немедленно показать животное ветеринару при вялости, отказе от еды или крови в моче. Для защиты питомцев ветврач рекомендовала отказаться от открытых ядов, использовать механические или электронные ловушки, ультразвуковые отпугиватели, герметично хранить продукты и заделать щели в доме.