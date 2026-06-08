Дачникам рассказали, как избавиться от мышей на даче и не убить своих питомцев

08 июня 2026, 18:47

Ветврач Фроленко предупредила об опасности средств от грызунов для кошек и собак

Фото: Istock/WebSubstance

Ветеринарный врач Елена Фроленко (компания SUPERPET) предупредила, что средства против грызунов смертельно опасны для кошек и собак. Специалист посоветовала использовать безопасные альтернативы.





В беседе с «Газетой.Ru» врач пояснила, что основную угрозу создают родентициды, антикоагулянтные яды, препараты с брометалином, фосфиды и зерновые приманки с ароматизаторами.

«Даже небольшое количество яда может вызвать тяжёлое внутреннее кровотечение, поражение печени и нервной системы. Опасен не только прямой контакт с ядом. Кошка или собака могут пострадать, если съедят уже отравленного грызуна», — отметила эксперт.