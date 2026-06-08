Россиянам назвали безопасную норму черешни в день

08 июня 2026, 17:45

Фото: Istock/Anna Pustynnikova

Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, что в 100 граммах черешни содержится 10–12 граммов природного сахара. Если съесть больше 500 граммов, человек создаст мощную нагрузку на поджелудочную железу и печень: избыток фруктозы напрямую уходит в жировую ткань.





В беседе с RT специалист пояснила, что для здорового человека без острых заболеваний ЖКТ и диабета достаточно 300–400 граммов в день.

«При диабете или инсулинорезистентности в день можно съедать не более 150 граммов и только после еды. Лучше даже клубнику есть, а не черешню, потому что ниже гликемический индекс», — отметила диетолог.