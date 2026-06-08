Россиянам назвали безопасную норму черешни в день
Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, что в 100 граммах черешни содержится 10–12 граммов природного сахара. Если съесть больше 500 граммов, человек создаст мощную нагрузку на поджелудочную железу и печень: избыток фруктозы напрямую уходит в жировую ткань.
В беседе с RT специалист пояснила, что для здорового человека без острых заболеваний ЖКТ и диабета достаточно 300–400 граммов в день.
«При диабете или инсулинорезистентности в день можно съедать не более 150 граммов и только после еды. Лучше даже клубнику есть, а не черешню, потому что ниже гликемический индекс», — отметила диетолог.Писарева добавила, что при обострении гастрита или панкреатита черешню лучше исключать. Детям от трёх до 10 лет — 100–150 граммов, начиная с нескольких ягод. Беременным — до 300 граммов, но с осторожностью.
Эксперт отметила, что черешня и клубника в небольших количествах — идеальный десерт или перекус. Она порекомендовала есть ягоды через 30–40 минут после еды и не на голодный желудок: это снизит скачок сахара.