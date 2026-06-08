Врач раскрыл риски беременности от возрастного мужчины
Уролог Охоботов: беременность от возрастного мужчины сопряжена с рисками
Беременность от мужчины, находящегося в преклонном возрасте, сопряжена с некоторыми рисками, поскольку его биоматериал может быть недостаточно качественным в силу естественных причин. Об этом предупредил уролог-андролог, доктор медицинских наук Дмитрий Охоботов.
Он уточнил, что после 50 лет у мужчин падают репродуктивные возможности, однако молодая девушка все же сможет от него забеременеть, в том числе с помощью ЭКО.
«Качество биоматериала мужчины ответственно за 80% всех случаев прерывания беременности на сроке до шести недель, при этом мужчин старше 42 лет могут не брать на некоторые вспомогательные репродуктивные технологии из-за риска "генетических поломок". Речь идет, например, о мутациях и хромосомных аномалиях», — пояснил Охоботов в разговоре с Москвой 24.
Он добавил, что даже после шести недель беременности вынашивание ребенка сопряжено с риском, поскольку у пар с большой разницей в возрасте в три раза чаще встречается отслойка плаценты и риск преждевременных родов.