Врач раскрыл риски беременности от возрастного мужчины

08 июня 2026, 18:33

Уролог Охоботов: беременность от возрастного мужчины сопряжена с рисками

Фото: iStock/Pressmaster

Беременность от мужчины, находящегося в преклонном возрасте, сопряжена с некоторыми рисками, поскольку его биоматериал может быть недостаточно качественным в силу естественных причин. Об этом предупредил уролог-андролог, доктор медицинских наук Дмитрий Охоботов.





Он уточнил, что после 50 лет у мужчин падают репродуктивные возможности, однако молодая девушка все же сможет от него забеременеть, в том числе с помощью ЭКО.





«Качество биоматериала мужчины ответственно за 80% всех случаев прерывания беременности на сроке до шести недель, при этом мужчин старше 42 лет могут не брать на некоторые вспомогательные репродуктивные технологии из-за риска "генетических поломок". Речь идет, например, о мутациях и хромосомных аномалиях», — пояснил Охоботов в разговоре с Москвой 24.