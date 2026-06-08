Россиянам назвали безопасные направления для летнего отдыха

08 июня 2026, 18:18

Турэксперт Ансталь: для безопасного отдыха россиян подойдут Вьетнам и Мальдивы

Фото: iStock/Sviatlana Barchan

В текущем году россияне могут безопасно отдохнуть в Турции, Египте, Тунисе, Вьетнаме и на Мальдивах. Об этом рассказала турэксперт Наталья Ансталь.





Так, путевка в Турцию на неделю на двоих по системе «все включено» обойдется примерно в 110 тысяч рублей, в Египет — в 120 тысяч, а в Тунис — в 155 тысяч. Во Вьетнаме отдых с завтраками будет стоить от 140 тысяч рублей, а за отпуск на Мальдивах с трехразовым питанием нужно будет заплатить 250 тысяч. Летом там идут дожди, поэтому туда можно улететь по сниженной стоимости.





«В этих странах очень активно поддерживается туризм. В летний сезон отпусков безопасность путешественников является приоритетным направлением. Мы рекомендуем Тунис, Турцию и Египет еще и потому, что они удобны для семей с детьми благодаря системе "все включено"», — отметила Ансталь в разговоре с изданием «Абзац».