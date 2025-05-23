Эксперт заявил, что россияне едят рекордно много мясной продукции

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Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что уровень потребления мяса в России достиг исторического максимума, превысив показатели даже самых развитых стран. По его словам, недавние призывы некоторых производителей разрешить беспошлинный импорт мяса под предлогом предотвращения резкого роста цен были продиктованы исключительно коммерческими интересами, а не реальной ситуацией на рынке.
Юшин отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что цены на мясо действительно растут, но это связано с объективным увеличением производственных затрат. При этом он обратил внимание на парадокс: когда стоимость мяса птицы за несколько месяцев упала на 30%, никто не требовал объяснений, хотя производители понесли убытки.
Особое внимание эксперт уделил свинине, которая за последние четыре года подорожала менее чем на 20%, что сделало её самым доступным видом мяса и привело к росту потребления. Что касается резких скачков цен, например, 50-процентного подорожания грудинки в прошлом году, то они объясняются сезонными факторами и повышенным спросом.
Юшин подчеркнул, что российский мясной рынок характеризуется жёсткой конкуренцией, а ценообразование отражает реальные затраты производителей. По его мнению, заявления о необходимости срочного импорта 600 тысяч тонн мяса были попыткой отдельных игроков рынка добиться для себя льготных условий под ложным предлогом угрозы ценового кризиса.
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Особое внимание эксперт уделил свинине, которая за последние четыре года подорожала менее чем на 20%, что сделало её самым доступным видом мяса и привело к росту потребления. Что касается резких скачков цен, например, 50-процентного подорожания грудинки в прошлом году, то они объясняются сезонными факторами и повышенным спросом.
Юшин подчеркнул, что российский мясной рынок характеризуется жёсткой конкуренцией, а ценообразование отражает реальные затраты производителей. По его мнению, заявления о необходимости срочного импорта 600 тысяч тонн мяса были попыткой отдельных игроков рынка добиться для себя льготных условий под ложным предлогом угрозы ценового кризиса.
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Анастасия Хохлова