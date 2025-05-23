Эксперт заявил, что россияне едят рекордно много мясной продукции

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что уровень потребления мяса в России достиг исторического максимума, превысив показатели даже самых развитых стран. По его словам, недавние призывы некоторых производителей разрешить беспошлинный импорт мяса под предлогом предотвращения резкого роста цен были продиктованы исключительно коммерческими интересами, а не реальной ситуацией на рынке.