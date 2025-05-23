Депутат предупредил россиян о мошеннических схемах с Telegram-ботами

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые требования к автомобилям для такси. Закон обязывает использовать машины, произведенные по специнвестконтрактам. К разрешенным моделям относят: Lada Granta, Vesta, Aura, Haval Jolion, F7/F7x, BAIC U5 Plus, Kaiyi E5. Однако специалисты сомневаются, что текущий авторынок сможет обеспечить таксопарки подходящими машинами.