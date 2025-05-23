Депутат предупредил россиян о мошеннических схемах с Telegram-ботами

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Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в интервью RT рассказал о распространенных мошеннических схемах, использующих Telegram-ботов.
По его словам, мошенники все активнее применяют Telegram как платформу для фишинговых атак. Одна из популярных схем заключается в подделке ботов, выдающих себя за «Почту России» или службы доставки. Жертва получает звонок или сообщение от якобы сотрудника организации с предупреждением о «проблемах с посылкой». Затем человека просят пройти авторизацию через бот, который визуально не отличается от официального. На первый взгляд всё выглядит правдоподобно — присутствуют логотип, интерфейс и формулировки, которые создают впечатление легитимности.
Основная угроза заключается в том, что Telegram-боты, особенно мини-приложения, не отображают реальный URL. Это означает, что пользователь не может проверить подлинность ресурса, куда он вводит свои данные, что значительно увеличивает риск мошенничества, отметил Немкин.
Парламентарий настоятельно рекомендовал помнить, что ни одна государственная структура или служба доставки не будет запрашивать личные данные через мессенджеры.
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Основная угроза заключается в том, что Telegram-боты, особенно мини-приложения, не отображают реальный URL. Это означает, что пользователь не может проверить подлинность ресурса, куда он вводит свои данные, что значительно увеличивает риск мошенничества, отметил Немкин.
Парламентарий настоятельно рекомендовал помнить, что ни одна государственная структура или служба доставки не будет запрашивать личные данные через мессенджеры.
«Если вы получили такой запрос, прекратите общение и самостоятельно свяжитесь с организацией через их официальный сайт или приложение. Также рекомендуется отключить автоматический переход по ссылкам в мессенджерах, использовать двухфакторную аутентификацию и внимательно следить за активностью своих аккаунтов», — добавил депутат.
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Анастасия Хохлова