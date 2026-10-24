Дачникам рассказали, как подготовить сад и технику к зиме

24 октября 2026, 07:38

Руководитель Заиконникова: Осень подходит для санитарной обрезки многих деревьев

Фото: iStock/Dzurag

Закрытие дачного сезона — это не только уборка дома и участка, но и подготовка сада, инструментов и техники к нескольким месяцам простоя. Об этом «Газете.Ru» сообщила руководитель отдела бренд-коммуникаций STARWIND и Private Labels. Merlion Лариса Заиконникова.