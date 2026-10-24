Дачникам рассказали, как подготовить сад и технику к зиме
Закрытие дачного сезона — это не только уборка дома и участка, но и подготовка сада, инструментов и техники к нескольким месяцам простоя. Об этом «Газете.Ru» сообщила руководитель отдела бренд-коммуникаций STARWIND и Private Labels. Merlion Лариса Заиконникова.
По ее словам, осень — оптимальное время для проведения санитарной обрезки деревьев и кустарников. После опадения листьев структура кроны становится более явной, что позволяет легче выявить сухие, сломанные и поврежденные ветки. Важно в первую очередь удалять именно такие ветки, а не стремиться к сильному прореживанию всего дерева перед наступлением зимы, отметила специалист.
Согласно мнению Заиконниковой, не рекомендуется осенью спиливать крупные ветви без особой необходимости: чем больше площадь среза, тем дольше дерево будет восстанавливаться. Косточковые культуры, такие как вишня, черешня, абрикос и персик, лучше не обрезать в это время года, а перенести процедуру на весну. Ветви, которые могут сломаться под весом снега или уже имеют признаки повреждения, следует удалить заранее, как и сухие или больные ветки, которые могут стать источником инфекции или местом зимовки вредителей, добавила эксперт.
После завершения работ инструменты необходимо очистить от остатков древесины и продезинфицировать, особенно если производилась обрезка больных ветвей. Металлические части инструментов, которые будут храниться длительный срок, рекомендуется обработать антикоррозийным составом, заключила Заиконникова.
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