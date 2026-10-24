В МВД предупредили о мошеннической схеме с оформлением загранпаспортов
Обещания быстро оформить биометрический загранпаспорт — признак мошенничества. С таким предупреждением выступило МВД РФ.
В ведомстве заявили, что в интернете активно распространяются рекламные объявления, в которых обещают оформить загранпаспорт всего за несколько дней. МВД призывает граждан не доверять таким предложениям, за которыми скрываются уловки мошенников.
Как пояснили в министерстве, ускоренное оформление допускается только для загранпаспортов старого образца (на пять лет) и лишь в строго определённых случаях. Получить биометрический паспорт в сжатые сроки невозможно — такая услуга официально не предусмотрена. МВД настоятельно рекомендует проявлять осторожность и не обращаться в частные организации, которые за деньги предлагают сомнительные схемы быстрого оформления документа.
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