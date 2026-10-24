В МВД предупредили о мошеннической схеме с оформлением загранпаспортов

24 октября 2026, 05:28

МВД: мошенники предлагают быстрое оформление биометрического загранпаспорта

Фото: iStock/Pina Panpisal

Обещания быстро оформить биометрический загранпаспорт — признак мошенничества. С таким предупреждением выступило МВД РФ.