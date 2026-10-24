Москвичам предрекли самые тёплые октябрьские выходные за 100 лет

24 октября 2026, 06:28

Гидрометцентр: температура в Москве на выходных может побить рекорд 1923 года

Фото: iStock/mzabarovsky

Воздух в столице 25 октября может прогреться до +14,9 °C, что практически совпадает с абсолютным максимумом для этой даты, зафиксированным в 1923 году. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.