Москвичам предрекли самые тёплые октябрьские выходные за 100 лет
Воздух в столице 25 октября может прогреться до +14,9 °C, что практически совпадает с абсолютным максимумом для этой даты, зафиксированным в 1923 году. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
Специалист уточнила, что на выходных в Москве ожидается температура в диапазоне +12…14 °C, в Московской области — +9…14 °C. Ветер будет юго‑восточным, его скорость составит 5–10 м/с.
Макарова также отметила, что в воскресенье в столичном регионе сохранится малооблачная погода, осадков не предвидится. В ночные часы температура в Москве опустится до +3…5 °C, а по области составит от 0 до +5 °C.
Ранее климатолог Николай Терешонок рассказал о погоде в России зимой. По его словам, на условия повлияют глобальное потепление и явление Эль-Ниньо.
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