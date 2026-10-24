Невролог назвала возраст повышенного риска инсульта
Врач-невролог Приморской краевой клинической больницы № 1 Елена Овчинникова назвала возраст повышенного риска инсульта. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно ее мнению, вероятность инсульта возрастает с годами. В молодости такие случаи чаще всего обусловлены генетическими отклонениями, тогда как повышенное давление, атеросклероз и нарушения сердечного ритма встречаются реже. Несмотря на то, что инсульт становится моложе, он по-прежнему чаще поражает пожилых людей, отметила невролог.
По словам Овчинниковой, это связано с тем, что у людей старшего возраста чаще диагностируются сахарный диабет, повышенное давление и высокий уровень холестерина в крови. Врач подчеркнула, что основные факторы риска инсульта обычно проявляются после 60 лет. При осмотре пациентов моложе этого возраста специалисты исследуют сосудистые заболевания, генетические особенности и нарушения системы крови, заключила она.
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