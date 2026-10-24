Невролог назвала возраст повышенного риска инсульта

24 октября 2026, 07:14

Врач Овчинникова: После 60 лет чаще проявляются основные факторы риска инсульта

Фото: iStock/Tunatura

Врач-невролог Приморской краевой клинической больницы № 1 Елена Овчинникова назвала возраст повышенного риска инсульта. Об этом пишет РИА Новости.