В Госдуме раскрыли, в каком случае могут пересчитать плату за ЖКУ

04 октября 2026, 11:11

Депутат Якубовский: долгое лечение является основанием для снижения платы за ЖКУ

Фото: iStock/Kiwis

Россияне, длительное время находившиеся в больнице и фактически не проживавшие в квартире, могут обратиться за перерасчетом платы за отдельные коммунальные услуги. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.