В Госдуме раскрыли, в каком случае могут пересчитать плату за ЖКУ
Россияне, длительное время находившиеся в больнице и фактически не проживавшие в квартире, могут обратиться за перерасчетом платы за отдельные коммунальные услуги. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
По его словам, для получения перерасчета необходимо отсутствие жильца в квартире более пяти календарных дней подряд. Парламентарий отметил, что после возвращения нужно подать заявление исполнителю коммунальной услуги и приложить документы, подтверждающие факт госпитализации. Это нужно сделать в течение 30 дней с момента окончания временного отсутствия.
Перерасчет не осуществляется автоматически по всей квитанции. Его условия и порядок зависят от конкретного вида коммунальной услуги и метода расчета платы, добавил депутат.
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