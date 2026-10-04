Названы способы повысить иммунитет в период сезонных простуд

04 октября 2026, 18:08

Врач Жемчугов рекомендовал для поддержания иммунитета принимать контрастный душ

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

В период сезонных простудных заболеваний для поддержания иммунитета можно принимать контрастный душ. Об этом сообщил доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов, передает «Лента.ру».