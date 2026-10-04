Названы способы повысить иммунитет в период сезонных простуд
В период сезонных простудных заболеваний для поддержания иммунитета можно принимать контрастный душ. Об этом сообщил доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов, передает «Лента.ру».
Специалист отметил, что переход на осенне-зимний период всегда сопровождается ростом числа простудных заболеваний, поэтому к этому нужно быть готовым. Он подчеркнул, что важно заранее проверить наличие хронических заболеваний, которые могут ослабить иммунитет. Однако, по его мнению, это следовало бы сделать еще летом.
Жемчугов добавил, что в настоящее время проводится вакцинация против гриппа, однако она не защищает от других вирусных инфекций. Природные витамины, содержащиеся в фруктах и овощах, играют важную роль в поддержании здоровья. Контрастный душ способствует укреплению нервной и иммунной систем. Работа на свежем воздухе также является эффективным методом повышения иммунитета, заключил он.
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