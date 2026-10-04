В России нашли уникальный по богатству средневековый клад
Российские археологи нашли в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями X-XIV веков. Об этом рассказали РИА Новости в Минобрнауки России.
Во время археологических раскопок на территории памятника Тиверский городок специалисты обнаружили уникальную находку. Согласно предварительным оценкам, это один из самых богатых кладов этого исторического периода, найденных на Северо-Западе России, с общим весом более двух килограммов.
Среди артефактов, извлеченных из земли, — круглые медальоны, орнаментированная гривна, различные привески-монеты, наголовное украшение карельского типа, серебряные цепи, перстень, подковообразная фибула и кожаное очелье. Археологи также извлекли три монеты. Самой древней из них предположительно является арабский дирхем, датированный 907-912 годами. Две другие монеты — брактеаты уппсальского типа, которые были отчеканены в Швеции в конце XI — первой половине XII века.
В числе находок оказался необычный медальон с изображением птиц, который может быть связан со скандинавской мифологией. Эксперты отмечают, что большинство предметов были изготовлены за пределами региона — на территории Древней Руси или в Скандинавии.
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