В России нашли уникальный по богатству средневековый клад

04 октября 2026, 18:28

В Ленинградской области нашли крупнейший в истории клад с серебром X-XIV веков

Фото: iStock/artisteer

Российские археологи нашли в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями X-XIV веков. Об этом рассказали РИА Новости в Минобрнауки России.