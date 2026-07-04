Юрист раскрыла, можно ли взять отпуск по уходу за внуком
Бабушки и дедушки наравне с родителями могут уйти в отпуск по уходу за ребенком. Об этом рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров при МГЮА имени Кутафина и Ассоциации юристов РФ Евгения Балдина.
По словам Балдиной, отпуск по уходу за ребёнком можно взять в любое время после окончания декретного отпуска. Отпуск по уходу за ребёнком может взять не только мама, но и папа, бабушка, дедушка или другой родственник, который фактически занимается воспитанием малыша. Длительность отпуска составляет до трёх лет, однако пособие выплачивается только до полутора лет, подчеркнула Балдина.
Юрист отметила, что в текущем году размер пособия по уходу за ребёнком варьируется от 10 837 до 83 021 рубля в месяц. Оно рассчитывается исходя из 40% от среднего заработка за последние два календарных года.
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