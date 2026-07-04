Юрист раскрыла, можно ли взять отпуск по уходу за внуком

04 июля 2026, 09:23

Юрист Балдина: бабушки и дедушки могут уйти в отпуск по уходу за ребенком

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Бабушки и дедушки наравне с родителями могут уйти в отпуск по уходу за ребенком. Об этом рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров при МГЮА имени Кутафина и Ассоциации юристов РФ Евгения Балдина.