Дачникам рассказали, как защитить урожай без вреда для экологии
Для защиты урожая без вреда для экологии нужно создавать на участке условия, в которых вредителям некомфортно. Об этом сообщил профессор кафедры биоэкологии Максим Ларионов, передает RT.
Основной принцип — следование законам природы. Эксперт настоятельно советует регулярно удобрять почву компостом и перегноем, утверждая, что это укрепляет растения.
Чтобы сбить с толку вредителей, необходимо соблюдать севооборот, избегая высадки одной и той же культуры на одном месте несколько лет подряд. Кроме того, важно не допускать загущения посадок, поскольку, как отмечает специалист, «хорошая вентиляция препятствует развитию грибков и затрудняет перемещение вредителей».
Биолог рекомендует привлекать естественных врагов вредителей. Например, божьих коровок, уничтожающих тлю, можно привлечь пряными травами (мята, кориандр) или небольшими мисками с водой.
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