Дачникам рассказали, как защитить урожай без вреда для экологии

26 июня 2026, 13:44

Биолог Ларионов посоветовал регулярно обогащать почву компостом и перегноем

Фото: iStock/Dzurag

Для защиты урожая без вреда для экологии нужно создавать на участке условия, в которых вредителям некомфортно. Об этом сообщил профессор кафедры биоэкологии Максим Ларионов, передает RT.