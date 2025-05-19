«Победить нельзя, но бороться надо»: как защитить от тли садовые растения?

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С тлёй надо бороться в том случае, если её очень много. Как рассказал «Радио 1» председатель общественной организации «Московский союз садоводов», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов, полностью тлю в саду не искоренить, к тому же если не будет тли, то, возможно, дачник или садовод столкнётся с более серьёзными проблемами.
«Тля — это хороший такой элемент в пищевой цепочке. Если вы на корню уничтожите тлю, то будет больше проблем, не будет насекомых, которые питаются тлёй, потому что на тлю охотников очень много, начиная от всем известной божьей коровки, не говоря уже про её личинки, и заканчивая мелкими птицами, которые тоже поклевывают тлю. Так что будете с тлёй бороться, запомните: если бороться, то без всякого экстремизма, когда уж совсем караул», — рассказал эксперт.Он отметил, что тлю можно смыть водой, если её не очень много.
«То есть берёте из шланга, такая острая струя, просто её смываете», — пояснил собеседник «Радио 1».Вообще против тли работает любой разрешённый инсектицид, народные средства, например мыльный раствор, но последние чаще всего не помогают, их можно использовать в качестве профилактики, сообщил Туманов. По его словам, чтобы борьба против тли действительно была эффективной, необходимо обработать растения несколько раз.
Также стоит защитить свой сад от чёрных садовых муравьёв, которые «защищают» тлю — они питаются углеродистыми выделениями этих насекомых. Как отметил эксперт, бороться с муравьями очень сложно.
«Это постоянная, регулярная работа с чёрным садовым муравьём (не путайте его с другими муравьями). Ну и с тлёй тоже. <…> Победить нельзя, но бороться надо», — сообщил Туманов.Тля очень заметна в мае—июне, потом её становится меньше. Существуют разные виды тли: красноголовая (живёт на листьях красной смородины), чёрная (размножается на вишне), зелёная. По словам эксперта, сейчас выводят сорта растения, которые устойчивы к тле.
Ранее руководитель федеральной общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова сообщила, что дачникам и садоводам запрещено выращивать на участках ряд растений, включая мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей и голубой лотос.
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Анастасия Чубина