Дачникам рассказали, как уберечь растения от надвигающихся заморозков

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Теплая погода в Москве и области, по прогнозам синоптиков, сменится резким похолоданием. Это представляет серьезную угрозу для высаженной рассады теплолюбивых культур.
Агроном, биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что весенние растения очень нежные, и могут умереть даже от легкого минуса.
Если же у вас кусты, то с задержанием тепла будет сложнее — лучше укрыть нетканым материалом в несколько слоев.
Также, по словам агронома, есть специальные препараты, которые в стрессовых ситуациях поддерживают растения.
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«Здесь два варианта спасения растений: небольшие растения (помидоры, огурцы, перцы) можно укрыть одеялом, шубой — любыми подручными средствами. Защита в том, чтобы тепло задержать. Можно сделать внутри маленький парничок, то есть поставить дуги над грядкой с растениями, и внутри парника еще один маленький парничок», — посоветовал эксперт.
Если же у вас кусты, то с задержанием тепла будет сложнее — лучше укрыть нетканым материалом в несколько слоев.
«Это такая синтетическая марля, которая хорошо задерживает тепло, пропускает воздух, воду. Делаем кокон и закрываем наши цветущие кусты. Для деревьев можно сделать дымовую завесу с помощью дымовой кучи и шашки. Но здесь есть своя опасность. Можно приобрести электрический обогреватель в теплицу», — объяснил Воробьев.
Также, по словам агронома, есть специальные препараты, которые в стрессовых ситуациях поддерживают растения.
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Анастасия Панченко