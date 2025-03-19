Садоводам рассказали о подготовке рассады в марте

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Для богатого урожая томаты, перец и баклажаны стоит сажать в начале марта. Такой совет садоводам дал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Март — это старт для многих овощных культур. Именно сейчас мы закладываем основу для обильного урожая, выращивая здоровую и крепкую рассаду. Важно помнить, что каждый регион имеет свои особенности, поэтому необходимо учитывать климатические условия при выборе культур и сроков посева», — рассказал Чаплин «Известиям».
Он посоветовал начинать сажать томаты, перец и баклажаны. При этом депутат посоветовал правильно выбирать сорта и сажать адаптированные к региону проживания.
Тем временем в столичный регион скоро вернется весеннее тепло. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Ночью в субботу по области температура воздуха будет колебаться от нуля до минус пяти градусов, в Москве — не опустится ниже нуля градусов. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 4–9 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до плюс 6–11 градусов», — спрогнозировал синоптик.
В начале следующей недели станет еще теплее, и воздух прогреется до 14-16 градусов тепла, добавил Ильин.
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Элина Позднякова