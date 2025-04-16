В подмосковном Минэкологии назвали виды отходов, сжигать которые запрещено

Около 2 тысяч профилактических рейдов и дежурств провели на ж/д станциях Московской области с начала 2025 года в рамках работы по снижению количества несчастных случаев, информацию об этом пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры разместила в соцсетях ведомства.