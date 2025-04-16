В подмосковном Минэкологии назвали виды отходов, сжигать которые запрещено

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Перед наступлением дачного сезона жители стали чаще обращаться в Минэкологии Подмосковья с просьбой организовать выезд мобильной лаборатории для проверки качества воздуха. Причина – неприятные запахи возле дачных участков и частных домовладений, рассказали в пресс-службе ведомства.
В большинстве случаев подозрения на превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не оправдываются, так как в безветрие повышен порог восприятия запахов. Тем не менее, в министерстве перечислили виды отходов, которые, согласно рекомендациям Роскачества, сжигать запрещено.
Запрещено разводить огонь и в том случае, если участок расположен на торфяных почвах, под хвойными деревьями, а также при сильном ветре.
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«Нельзя термически утилизировать материалы, выделяющие при горении токсичные вещества. Это пластик, резиновые изделия, металлические предметы, целлофан и горючие жидкости, за исключением средств для розжига углей в мангалах. Их уничтожение на открытом воздухе может навредить не только окружающей среде, но и самим садоводам и жителям частных домовладений. Помимо этого, за сжигание таких материалов положен административный штраф», – пояснили в ведомстве.Там также напомнили, что в период действия противопожарного режима разводить огонь на приусадебных участках вообще нельзя, даже для приготовления пищи.
Запрещено разводить огонь и в том случае, если участок расположен на торфяных почвах, под хвойными деревьями, а также при сильном ветре.
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Лора Луганская