Дачникам рассказали, какие овощи можно посадить в конце июля

23 июля 2025, 19:43

В конце июля на огороде можно посадить морковь и свеклу

Фото: iStock/Irina Khabarova

В конце июля дачники могут посадить морковь, свеклу и редис, которые успеют созреть до конца лета. Об этом пишет Pravda.Ru.





Одним из самых популярных вариантов для посадки в конце июля является морковь.





«Этот овощ отличается высоким вкусом и разнообразием сортов, которые можно выращивать: оранжевая, пурпурная, желтая и белая морковь. Также существуют круглые сорта, идеально подходящие для контейнерного выращивания», — пишет автор статьи.

«Настой крапивы работает как комплексное органическое удобрение. В процессе брожения полезные вещества, содержащиеся в растении, переходят в легкоусваиваемую для корней жидкую форму. Главное богатство настоя — азот, критически важный для наращивания зеленой массы растений в первой половине вегетации», — говорится в статье.