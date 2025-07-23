Дачникам рассказали, какие овощи можно посадить в конце июля
В конце июля на огороде можно посадить морковь и свеклу
В конце июля дачники могут посадить морковь, свеклу и редис, которые успеют созреть до конца лета. Об этом пишет Pravda.Ru.
Одним из самых популярных вариантов для посадки в конце июля является морковь.
«Этот овощ отличается высоким вкусом и разнообразием сортов, которые можно выращивать: оранжевая, пурпурная, желтая и белая морковь. Также существуют круглые сорта, идеально подходящие для контейнерного выращивания», — пишет автор статьи.
Помимо моркови, в конце июня можно посадить свеклу, редис и зеленые овощи. Они успеют созреть, поскольку в июле почва прогрета, а световые дни становятся длиннее.
По данным издания, конец является отличным временем для активной работы в огороде.
В свою очередь Общественная Служба Новостей пишет, что хорошим удобрением для растений может стать настой из молодой крапивы.
«Настой крапивы работает как комплексное органическое удобрение. В процессе брожения полезные вещества, содержащиеся в растении, переходят в легкоусваиваемую для корней жидкую форму. Главное богатство настоя — азот, критически важный для наращивания зеленой массы растений в первой половине вегетации», — говорится в статье.
Отмечается, что настой из крапивы богат калием, фосфором, кальцием, магнием, железом, марганцем и другими важными микроэлементами. Такое удобрение не только аккумулирует питательные вещества из почвы, но и отпугивает тлю.