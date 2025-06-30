Россиянам объяснили, когда выгоднее всего покупать дачу
Депутат Чаплин: летом покупать дачу невыгодно
Летом покупать дачу удобно, но невыгодно. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Зелень, плодовые деревья, близость леса или водоёма — всё это видно невооружённым глазом. Кроме того, летом проще проверить коммуникации: работу колодца, скважины, дренажной системы», — объяснил Чаплин в беседе с RT.
Однако он отметил, что летом покупать дачу невыгодно, поскольку спрос растет, и продавцы увеличивают стоимость. Дешевле всего загородную недвижимость можно приобрести в межсезонье.
В свою очередь управляющий партнер компании Veritas Lex, президент Правового центра ADVOLOGIA Наталья Шалуба в разговоре с «Известиями» напомнила дачникам о штрафах за использование запрещенных химикатов.
Согласно Федеральному закону, за использование неразрешенных препаратов предусмотрен штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. В случае, если применение химикатов загрязнило почву или привело к гибели растений и животных штраф может составить от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.
«Даже разрешенные средства необходимо применять строго по инструкции, соблюдая дозировку, сроки обработки и периоды ожидания перед сбором урожая», — предупредила специалист.
Она посоветовала покупать химикаты только в официальных магазинах, не нарушать правила их хранения, внимательно читать инструкцию и не выбрасывать остатки в колодцы и водоемы.