Россиянам назвали главные ошибки при использовании садовой техники

11 августа 2025, 17:52

Галкин: игнорирование инструкции приводит к поломке садового инвентаря

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Многие садоводы игнорируют инструкции, что становится причиной поломки садовой техники. Об этом рассказал директор по продукту бренда STARWIND Александр Галкин.





Он отметил, что владельцы часто неправильно собирают садовую технику или используют неподходящее топливо из-за того, что не читают инструкцию. Кроме того, к поломкам может приводить несвоевременное обслуживание.





«Нехарактерные звуки — первый и самый очевидный сигнал о неполадках. Если вы слышите скрип, стук, металлический лязг или заметили изменение привычного звука работы двигателя, это свидетельствует о механических проблемах», — сказал Галкин в беседе с «Известиями».

«Сейчас самое время заняться сбором урожая и подготовкой растений к осени. Важно не упустить момент: многие культуры, такие как яблоки, груши и поздние сорта ягод, как раз созревают в августе. Если вовремя не собрать урожай, можно потерять значительную его часть из-за перезревания или болезней», — пояснил Чаплин.