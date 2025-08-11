Россиянам назвали главные ошибки при использовании садовой техники
Галкин: игнорирование инструкции приводит к поломке садового инвентаря
Многие садоводы игнорируют инструкции, что становится причиной поломки садовой техники. Об этом рассказал директор по продукту бренда STARWIND Александр Галкин.
Он отметил, что владельцы часто неправильно собирают садовую технику или используют неподходящее топливо из-за того, что не читают инструкцию. Кроме того, к поломкам может приводить несвоевременное обслуживание.
«Нехарактерные звуки — первый и самый очевидный сигнал о неполадках. Если вы слышите скрип, стук, металлический лязг или заметили изменение привычного звука работы двигателя, это свидетельствует о механических проблемах», — сказал Галкин в беседе с «Известиями».
Он также напомнил, что технику необходимо подготовить к зимнему сезону. Стоит очистить ее от грязи и травы, обработать режущие элементы и слить топливо. При хранении в неотапливаемом помещении Галкин порекомендовал дополнительно накрыть инструмент дышащим материалом, чтобы защитить от перепадов температур и образования конденсата.
В свою очередь депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT напомнил дачникам, что необходимо успеть собрать весь урожай до конца сезона.
«Сейчас самое время заняться сбором урожая и подготовкой растений к осени. Важно не упустить момент: многие культуры, такие как яблоки, груши и поздние сорта ягод, как раз созревают в августе. Если вовремя не собрать урожай, можно потерять значительную его часть из-за перезревания или болезней», — пояснил Чаплин.
Он отметил, что после сбора урожая необходимо удобрить и взрыхлить землю, обрезать деревья и кустарники, обработать их от вредителей и болезней.
Чаплин также призвал дачников соблюдать правила противопожарной безопасности: своевременно убирать сухую траву и не жечь мусор в ветреную погоду.