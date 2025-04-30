Дачникам рассказали, какие саженцы можно сажать на майские праздники

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На майские праздники дачники могут высаживать саженцы без листьев. Об этом рассказал агроном, биолог Михаил Воробьёв.
«Можно высадить в грунт те саженцы, которые выкопаны в питомнике или у соседей, то есть без листиков. Те, которые в садовых центрах продаются, они в тёплых помещениях начинают активно расти, и листики могут повредиться», — рассказал Воробьёв в беседе с RT.
Он посоветовал в средней полосе России, где на майские бывают заморозки, высаживать в грунт только саженцы без листьев.
Тем временем Общественная Служба Новостей пишет, что на своём дачном участке можно вырастить грибы. Автор отмечает, что самыми неприхотливыми видами являются вешенки, шампиньоны и опята. При этом для выращивания грибов важно подобрать место.
«Для грибов, растущих на субстрате (вешенки, шампиньоны), подходят затененные участки с защитой от прямых солнечных лучей. Древесные виды размещают вблизи пней или на подготовленных бревнах. Грибы-симбионты высаживаются под соответствующими деревьями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вешенки растут при +15–20°C, шампиньоны — при +20–25°C, древесные виды — при +10–15°C.
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Элина Позднякова