Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на майские праздники

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Погода в Москве и области радовала жителей теплом и солнечным светом почти неделю. Температура била все рекорды. Чего ожидать дальше?
Начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что Москва и область должны готовиться к резкой смене погоды.
По его словам, на майские праздники температура воздуха будет чуть выше климатической нормы, примерно +10, +15 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что 23 апреля воздух в Москве прогреется до 25 градусов тепла, ожидается очередной температурный рекорд.
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«Сегодня аномально теплая погода, побьем очередной рекорд. Завтра уже 19−21 градусов, в пятницу днем 16−18, а в субботу и воскресенье ожидается 9−11 градусов. В понедельник температура начнёт повышаться», — сказал синоптик.
По его словам, на майские праздники температура воздуха будет чуть выше климатической нормы, примерно +10, +15 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что 23 апреля воздух в Москве прогреется до 25 градусов тепла, ожидается очередной температурный рекорд.
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Анастасия Панченко