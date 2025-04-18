Садовод предупредил об опасности майских заморозков для урожая

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В апреле в Татарстане установилась тёплая погода, однако в мае часто наступают заморозки, которые могут погубить урожай. Об этом рассказал руководитель региональной общественной организации «Сады Закамья» Дмитрий Волков.
«В прошлом году во время парада 9 Мая в ряде регионов страны шел снег. Майские заморозки губительны для урожая. Помню, как в прошлом и в предыдущие годы садоводы спасали свой урожай, высаженный в грунт, укрывая самодельные парники куртками и фуфайками. У многих урожай тогда погиб», — отметил Волков в беседе с «Татар-информом».
Тем не менее он отметил, что из-за установления более тёплой погоды в последние годы садоводы могут уделять больше времени своему огороду. Однако раньше времени сажать культуры не стоит, так как земля остаётся мёрзлой, несмотря на тёплый воздух.
Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что уже в середине следующей недели в Татарстане выпадет мокрый снег.
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Элина Позднякова