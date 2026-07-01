Садовод назвала идеальные культуры для начинающих огородников

01 июля 2026, 19:11

Садовод Воронова назвала пять растений для начинающих огородников

Фото: Istock/Volodymyr Kyrylyuk

Член Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова рекомендовала начинающим садоводам выбирать для старта самые неприхотливые культуры. В первую очередь это касается зелени и лука-севка.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что листовые разновидности нуждаются лишь в систематическом поливе.

«Любая зелень — салат, шпинат — как посеешь, так и вырастет. Но поливать, конечно, нужно. А кроме полива, я, честно говоря, не припомню за ними какого-то особого ухода. С репчатым луком при посадке севком — ещё проще: его даже иногда можно не поливать. Посадил — и он трогается в рост практически сразу», — рассказала Воронова.