Дачников призвали бороться с мхом на участках

15 апреля 2026, 18:41

Депутат Чаплин: Мох на дачном участке — сигнал о проблемах

Мох на дачном участке является проблемой. С деревьев его нужно счищать ранней весной или осенью деревянным скребком или жесткой щеткой, а после ствол обработать 1-процентной бордоской жидкостью или 3-5-процентным медным купоросом. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.