Дачников призвали бороться с мхом на участках
Мох на дачном участке является проблемой. С деревьев его нужно счищать ранней весной или осенью деревянным скребком или жесткой щеткой, а после ствол обработать 1-процентной бордоской жидкостью или 3-5-процентным медным купоросом. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
Он пояснил, что мох активно развивается в кислой среде (с pH ниже 5-6), когда уровень влажности слишком высок или солнечного света недостаточно. Сам по себе мох не наносит вреда деревьям, но под ним часто размножаются грибки и другие вредители, поэтому его необходимо удалять. Помимо этого, депутат рекомендовал обработать деревья 5-процентным раствором железного купороса, что приведет к естественному отпадению мха через несколько дней. Важно помнить, что этот метод следует применять только в период покоя растений.
Для устранения мха с поверхности земли, прежде всего, нужно снизить кислотность почвы, добавив доломитовую муку или известь и тщательно перекопав землю. Затем следует организовать дренаж, чтобы предотвратить застой воды, и проредить кроны деревьев для улучшения доступа солнечного света. После этого мох можно удалить с помощью граблей или обработать его железным купоросом. Чаплин подчеркнул, что если не изменить условия, мох обязательно вернется.
