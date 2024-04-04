В Сергиевом Посадске продолжают строить дома под расселение

Фото: Дмитрий Зайчиков
В Сергиево–Посадском округе продолжается строительство домов под расселение аварийного жилья. Об этом сообщил корреспондень
На данный момент идет строительство в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа.
Стоит отметить, что в параллель идет строительство домом для расселения в Сергиевом Посаде на улицах Владимирская и 2-й Кирпичный завод.
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«Новый дом возводится на улице Строителей. Готовность объекта составляет более 90%, в ближайшее время рабочие приступят к благоустройству территории. Ещё одна площадка под строительство многоэтажек, куда переедут жители аварийного жилфонда, развернулась на улице Театральной. В новые корпуса переедут жильцы 267 квартир», — подчеркнул корреспондент.
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Мира Полтева