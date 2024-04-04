Москвичам объяснили непогоду в регионе

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Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что похолодание в Московском регионе вызвано арктическим циклоном.
«Усиление ветра в столичных регионах было связано именно с приближением атмосферных фронтов, в особенности атлантического. У нас вчера наблюдались порывы ветра, и мы оказались в зоне больших градиентов атмосферного давления, при смене процесса наблюдались шквалистые усиления ветра в Москве, а точнее 20-23 м/с», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей специалист.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в городе из-за непогоды пострадали 17 человек, двое из них погибли. Он отметил, что порывы ветра в столице 3 апреля достигали 21 м/с.
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