Дачникам объяснили, почему нельзя сажать малину рядом с клубникой

21 июля 2026, 10:06

Профессор Ларионов: сажать малину рядом с клубникой не стоит из-за вредителей

Фото: iStock/Alter_photo

На первый взгляд малина и клубника кажутся идеальными соседями на участке: обе культуры популярны, любят плодородную почву и требуют схожего ухода. Однако высаживать их рядом не рекомендуется. Об этом «Газете.Ru» сообщил профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.