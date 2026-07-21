Дачникам объяснили, почему нельзя сажать малину рядом с клубникой
На первый взгляд малина и клубника кажутся идеальными соседями на участке: обе культуры популярны, любят плодородную почву и требуют схожего ухода. Однако высаживать их рядом не рекомендуется. Об этом «Газете.Ru» сообщил профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.
Основной причиной является наличие общих патогенов и вредителей. Малина и клубника подвержены ряду одинаковых заболеваний, вызванных грибками, а также общими вредителями, которые могут поражать обе культуры. Если инфекция поражает одну из посадок, она может быстро распространиться на близлежащие растения, что затрудняет борьбу с болезнью и повышает риск потери урожая, пояснил специалист.
Еще одним фактором является конкуренция за ресурсы. У малины мощная корневая система, которая активно разрастается и может занимать значительную площадь. Это приводит к тому, что клубника получает меньше влаги и питательных веществ, особенно на маленьких участках и при недостаточном внимании к уходу, подчеркнул Ларионов.
Также возникают сложности в уходе за этими культурами. У них разные сроки обновления посадок, методы обрезки и схемы обработки почвы. Совместное выращивание усложняет агротехнические мероприятия и повышает вероятность ошибок.
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